Сопредседатели Комитета по армянским вопросам Конгресса США призвали Госдепартамент использовать все имеющиеся дипломатические инструменты для прекращения воинственных действий президента Азербайджана и возвращения его за стол переговоров.

Как передает «Арменпресс», сопредседатели Комиссии по армянским вопросам Конгресса Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Джеки Спейер, Дэвид Валадао и Адам Шифф в своем заявлении, в частности, отметили: «Мы осуждаем последние действия Азербайджана в Нагорном Карабахе».

Конгрессмены подчеркнули, что продвижение войск Азербайджана на территорию Республики Арцах, использование ими беспилотных летательных аппаратов и лишение мирных жителей этой территории основного источника природного газа является нарушением режима прекращения огня 2020 года и представляет угрозу для невинных людей.

«Соединенные Штаты не должны закрывать глаза на такие выраженные опасные действия, мы должны сделать все для обеспечения мира и стабильности в этом регионе. Мы призываем госдепартамент использовать все имеющиеся дипломатические инструменты для прекращения воинственных действий президента Азербайджана Ильхама Алиева и возвращения его за стол переговоров по мирному процессу, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении конгрессменов.