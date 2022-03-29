Международное сообщество должно остановить диктатора Алиева, не допустив новой агрессии Азербайджана против Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил баскский политик, депутат нижней палаты испанского парламента Джон Иньярриту, коснувшись сложившейся в Арцахе ситуации и враждебных действиях Азербайджана против армянского населения.

«Азербайджан использует отвлечение международной прессы на Украину для нападения на Арцах (Нагорный Карабах). Вооруженные силы Азербайджана уже несколько недель нарушают соглашение о прекращении огня 2020 года. Международное сообщество должно остановить диктатора Алиева», — написал баскский депутат на своей странице в Twitter.