С 23 апреля 2022 года авиакомпания «Transavia Airlines» запускает рейс Париж (Орли)- Ереван-Париж (Орли).
Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Международные аэропорты Армении», рейсы будут выполняться два раза в неделю, каждую среду и субботу.
С 23 апреля 2022 года авиакомпания «Transavia Airlines» запускает рейс Париж (Орли)- Ереван-Париж (Орли).
Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Международные аэропорты Армении», рейсы будут выполняться два раза в неделю, каждую среду и субботу.
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© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]