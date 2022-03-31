31 марта Омбудсмен Республики Армения Кристине Григорян приняла участие в Форуме Европейской сети общественных правозащитных учреждений (ENNHRI).

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена, в повестку обсуждений был включен ряд вопросов, связанных с защитой прав человека в различных регионах и сферах. В частности, обсуждались вопросы, связанные с положением мигрантов в Европе, с защитой их прав, а также возможная работа по содействию находящимся под угрозой исчезновения национальным правозащитным институтам.

Приветствуя международных партнеров, ЗПЧ высоко оценила роль Европейской сети национальных правозащитных учреждений в продвижении прав человека в регионе и укреплении роли национальных учреждений. При обсуждении вопроса «Национальные правозащитные институты, оказавшиеся в опасности — Украина», Омбудсмен Армении особо отметила:

«С точки зрения Защитника прав человека Армении могу сказать, что из нашего опыта нам хорошо известно к каким невыразимым трудностям и вызовам могут привести конфликты, известны и их катастрофические последствия для оборонных учреждений. Поэтому я призываю своих коллег из Украины и Российской Федерации наилучшим образом использовать потенциал этой прекрасной сети, а также прямых контактов, чтобы наилучшим образом реализовать свой мандат в эти трудные времена».