Член Республиканской фракции Сената Франции, вице-председатель группы дружбы Франция-Армения Валери Буайе призвала правительство Франции, Европейский Союз и ЮНЕСКО защитить культурное наследие и население Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала Валери Буайе. Она также опубликовала фото с пастором Дадиванка Ованесом Ованисяном.

«В то время как международное сообщество полностью вовлечено в войну в Украине, я еще раз прошу правительство, Европейский Союз, ЮНЕСКО вмешаться, чтобы защитить армянское население и культурное наследие», — написала Валери Бойер.