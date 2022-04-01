Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об освобождении Андраника Пилояна от должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт президента Армении.

Пилоян занимал должность министра по чрезвычайным ситуациям с ноября 2020 года.

Напомним, что по данным Антикоррупционного комитета, в рамках расследуемого комиссией уголовного дела были зарегистрированы многочисленные случаи предполагаемых преступлений, в которых участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян, его советник, а также более 10 сотрудников МЧС, включая руководителей различных подразделений.

В частности, в рамках предварительного следствия было установлено, что министр по чрезвычайным ситуациям А. Пилоян с помощью своего советника в 2022 г. получил крупную взятку.

Министр по чрезвычайным ситуациям А. Пилояну предъявлено обвинение по статье п. 3 ч. 3 ст. 311(3 эпизода) Уголовного кодекса Армении.