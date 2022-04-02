Глава делегации по связям с Южным Кавказом в Европарламенте, депутат Марина Кальюранд провела видеозвонок с сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаванширом Файзиевым.

Как сообщает Арменпресс, сообщение об этом распространил сайт Европарламента.

Марина Кальюранд выразила обеспокоенность военным вторжением Азербайджана в Нагорный Карабах на прошлой неделе — в нарушение соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

Глава делегации по связям с Южным Кавказом в Европарламенте призвал к немедленному отводу сил с линии соприкосновения, в соответствии с призывами трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Я также напомнила о резолюции Европарламента от 10 марта 2022 года об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе и подчеркнула необходимость срочного разрешения Азербайджана на въезд в регион и беспрепятственное выполнение своей работы независимой технической миссии ЮНЕСКО.

Я приветствовала заявление о встрече лидеров Армении и Азербайджана, а также Председателя Европейского Совета, запланированной на 6 апреля в Брюсселе, и выразила надежду, что ЕС сможет внести свой вклад в установление прочного мира в регионе. Я призвала Азербайджан воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут подорвать эти усилия.

И, что не менее важно, я выразила свою обеспокоенность и попросила предоставить дополнительную информацию о решении об аресте значительной суммы денег в Соединенном Королевстве, которая была «отмыта» со счетов близкихчленов семьи г-на Файзиева через схемы такназываемой»азербайджанской прачечной»»,- отметила Кальюранд.