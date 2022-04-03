Министры иностранных дел Армении и России обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, в своем послании Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что на всем протяжении прошедших трех десятилетий межгосударственныe отношения между Арменией и Россией неизменно развивались на прочной основе многовековых отношений дружбы и взаимной поддержки братских народов двух стран, обозначив взаимную готовность к их углублению в русле союзнического взаимодействия, ориентированном в XXI век.

Министр Мирзоян отметил, что благодарности заслуживают посреднические усилия Российской Федерации, в том числе и в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Министр Мирзоян выразил уверенность, что тесное взаимодействие дипломатических служб наших двух стран будет и далее ориентировано на наращивание союзничества Армении и России во всех сферах межгосударственных отношений, содействовать миру, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Министр ИД России Сергей Лавров, поздравив Министра ИД Армении, в свою очередь, отметил, что 30-летний юбилей – знаковая веха в развитии дружеских связей между братскими народами двух стран. За три десятка лет России и Армении удалось выстроить подлинно союзническое взаимодействие, охватывающее самый широкий спектр направлений. Наработана солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, созданы эффективные механизмы его последовательного продвижения. Министр ИД РФ С.Лавров выразил уверенность, что нынешняя дата придаст импульс для дальнейшего наращивания плодотворного партнерства.