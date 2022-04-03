2 апреля государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян вместе с главой администрации Аскеранского района Гамлетом Апресяном посетил прифронтовые общины Нахичеваник, Вардадзор и Сарнахпюр и встретился с жителями.

Как сообщили Арменпресс в аппарате государственного министра Республики Арцах, государственный министр в непосредственной атмосфере узнал о проблемах жителей, детализировал важные направления государственных программ, нацеленных, в основном, на стимулирование занятости в общинах, находящихся близ передовой линии, и на вытекающие из них программы развития общин.

Артак Бегларян отметил, что предусматриваются государственные программы строительства школ и дорожного строительства, а также меры, необходимые для решения проблем водоснабжения в некоторых районах и поступательного повышения качества жизни жителей.

Согласно источнику, государственный министр в ответ на запросы жителей коснулся ряда вопросов, касающихся безопасности, внутренней и внешней повестки Республики. Артак Бегларян заверил, что правительство при содействии российского миротворческого контингента делает и будет делать все возможное для обеспечения мирной и безопасной жизни наших граждан. Он подчеркнул, что необходимо общенациональное сплочение и участие всех жителей Арцаха в последовательном повышении обороноспособности Родины.