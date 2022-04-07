В Комитете государственных доходов подвели итоги программы «Содействие налоговому администрированию Армении».

Как сообщили «Арменпресс» в Комитете государственных доходов, на представлении доклада присутствовали председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Анн Луйо и представители международных организаций.

В рамках проекта, финансируемого Французским агентством развития и усилиями Expertise France, Жак Шарм, эксперт Французского института развития и исследований, представил доклад на тему «Объем неформальной экономики Армении в ВВП».

Согласно докладу, в 2020 году формальная занятость в Армении, в которую входит сельскохозяйственный сектор, составляет 66,8%, что имеет положительную динамику по сравнению с предыдущими годами. Уровень неформальной занятости, в том числе в сельскохозяйственном секторе, составляет 33,2 процента, что свидетельствует о снижении неформальной экономики. Кстати, доля неформальной экономики без учета сельского хозяйства составляет почти 15%.

В Комитете государственных доходов отмечают, что в ближайшие дни будут подведены итоги работы, проделанной в 2020 году. Будут изучены все тенденции, которые, по мнению французского эксперта, направлены на осуществление совместной позитивной работы.