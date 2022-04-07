В Первопрестольном Святом Эчмиадзине Его Святейшество, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II принял делегацию во главе со спикером Парламента Грузии Шалвой Папуашвили, находящимся с официальным визитом в Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили из информационной системы Первопрестола.

Приветствуя визит спикера Парламента в Армению, в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, Его Святейшество посчитал такие визиты расширяющими сотрудничество между двумя странами, отметив, что они соответствуют многовековой дружбе народов.

Его Святейшество, коснувшись тесных отношений, установившихся между двумя странами за годы независимости, отметил, что армянский и грузинский народы вместе преодолели множество трудностей, чтобы сохранить свою национальную идентичность и ценности.

Коснувшись проблем, стоящих перед армянским и грузинским народами, и сложной ситуации в регионе, Армянский Патриарх подчеркнул, что обе страны, вне зависимости от их интересов и позиций, должны быть сильными во имя благополучия и безопасности двух братских народов.

Католикос Всех Армян в лице г-на Папуашвили выразил признательность грузинским властям за заботливое отношение к армянской общине, за работы по укреплению церквей Св Аствацацин и Сурб Ншан в Норашене, а также за усилия по возвращению армянских военнопленных и установлению стабильности и мира в регионе.

Католикос Всех Армян передал свои братские приветствия и наилучшие пожелания Предстоятелю Грузинской Православной Церкви, Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илии II.

В свою очередь, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, касаясь ситуации в регионе, сказал, что миру нет альтернат, это сильнейшая гарантия развития двух стран. Г-н Папуашвили также с удовлетворением рассказал о положительных результатах визита, существующем сотрудничестве между двумя странами и перспективах его развития, сообщил о мерах, которые будут предприняты в этом направлении. Председатель Парламента Грузии также отметил важность большего укрепления отношений между двумя народами.

В ходе беседы Католикос Всех Армян выразил обеспокоенность по поводу политики уничтожения и присвоения армянского культурного и духовного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, а также продолжающимися посягательствами на Арцах и Армению.