В этом году в Ереване намечено установить Памятник армяно-российской дружбы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге министров иностранных дел Армении и России заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что 3 апреля исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, а в этом году исполняется 25 лет со дня подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи. «Это знаменательный год для нашего стратегического партнерства», — сказал Сергей Лавров.

Проводятся мероприятия, посвященные юбилею. Министр иностранных дел России отметил и заслуживающий доверия, регулярный политический диалог между премьер-министром Армении и президентом России.

Главы МИД Армении и России подчеркнули и комплексную и эффективную работу Межправительственной комиссии по экономическим вопросам. Лавров отметил, что активно развиваются отношения и на уровне министров, и на уровне Парламентов. В конце этого месяца состоится 34-е заседание Межпарламентской комиссии.

«Россия продолжает оставаться ведущим торговым партнером Армении. Наша доля во внешней торговле превышает 30 %», — сказал он.

После спада пандемии, торговля смогла вернуться к стабильному росту. В прошлом году рост составил более 2 миллиардов 600 миллионов долларов.

Министры иностранных дел договорились развивать прямые деловые контакты. По словам Лаврова, обе страны будут углублять сотрудничество в сфере культуры, образования, туризма, спорта и в других сферах.

«В этом году мы планируем установить в Ереване Памятник армяно-российской дружбы», — сказал глава МИД России.

На повестке Дни культуры Армении в России, Дни культуры России пройдут в Армении. Россия содействует увеличению количества русских школ в Армении.