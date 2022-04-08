Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым вопросы развития обороны, военно-политического и военно-технического сотрудничества, а также ситуацию на Южном Кавказе и в Нагорном Карабахе.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции 8 апреля Арарат Мирзоян подчеркнул, что важное место в двусторонних отношениях занимает армяно-российское сотрудничество в оборонной, военно-политической и военно-технической сферах.

«Именно поэтому мы уделили должное внимание реализации договоренностей высокого уровня в этой сфере. Мы обменялись мнениями по вопросам, реализация которых будет служить интересам наших стран. Мы положительно оценили существующие механизмы дальнейшего развития нашего стратегического партнерства. Речь идет о межправительственной комиссии по военно-техническим и экономическим вопросам, а также о межпарламентской комиссии», — сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что процессу правильного развития отношений способствуют встречи и контакты на высоком уровне.

«Как известно, в ближайшее время ожидается официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Россию, к которому следует подготовиться должным образом», — добавил Мирзоян.

Мирзоян напомнил, что его визит проходит в условиях, когда основной темой обсуждения является ситуация на Южном Кавказе, в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что шаги Азербайджана направлены на провоцирование гуманитарного кризиса в Арцахе, напомнил об «аварии» газопровода на территории, находящейся под контролем Азербайджана.

Кроме того, и о регулярных нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана, самым грубым из которых стало вторжение азербайджанских вооруженных сил 24 марта в село Парух, находящееся под ответственностью российских миротворцев.

«Конечно, самая важная часть обсуждения была посвящена этим вопросам», — добавил Мирзоян.

Мирзоян еще раз подчеркнул роль России как посредника в прекращении огня в Нагорном Карабахе. «Мы ценим усилия Российской Федерации, направленные на выполнение трехсторонних договоренностей», — подчеркнул Мирзоян.

Мирзоян подтвердил приверженность Армении выполнению этих договоренностей, из которых вопросы возвращения военнопленных и других задержанных лиц и сохранения историко-культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, остаются крайне актуальными.

«Мы исходим из того, что лишь мирными переговорами можно достичь решения вопроса, которое приведет к миру и стабильности на Южном Кавказе», — сказал Мирзоян.

Арарат Мирзоян также сообщил, что на встрече с Лавровым представил позицию армянской стороны относительно начала переговоров с Азербайджаном по мирному договору.«Я еще раз подчеркнул важность полноценной работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ», — заключил Мирзоян.