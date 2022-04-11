19 Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» 2022 года пройдет с 10 по 17 июля. Международный праздник кино представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, а также фильмы с самых престижных кинофестивалей.

Как передает «Арменпресс», уже объявлено и об открытии производственной площадки фестиваля — аккредитации GAIFF Pro.

GAIFF Pro начинает прием заявок на проекты C2C и фильмы на рабочем этапе.

Как компонент GAIFF Pro, региональный рынок совместного производства C2C — это международная платформа для режиссеров из региона Западной Азии, которая позволяет разрабатывать проекты первого или второго фильма режиссера, а также представлять его международным специалистам в области кино, продвигая и устанавливая сотрудничество между странами.