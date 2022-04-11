Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Бриса Рокфо.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Унанян также сообщил, что подробности встречи он представит позже.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 апреля заявил, что США и Франция не готовы продолжать контакты с Россией в формате Минской группы ОБСЕ. «Что касается дальнейшей деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, я не знаю, какова будет дальнейшая судьба, потому что, наши так называемые франко-американские партнеры по этой группе в рамках русофобских проявлений, отменили все, что связано с Российской Федерацией. Они отменили и формат Минской группы ОБСЕ, заявив, что не готовы общаться с нами в этом формате. Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования вопроса Карабаха и Южного Кавказа в целом. Если они готовы, в данном случае, пожертвовать интересами армянской стороны, это их выбор», — сказал Сергей Лавров.