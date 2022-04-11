8 апреля представители Офиса Защитника прав человека Республики Арцах посетили семьи, временно перемещенные из общины Храморт Аскеранского района Республики Арцах и обосновавшиеся в селе Айгестан.

Как передает «Арменпресс», Офис Омбудсмен Арцаха сообщает, что к представителям ЗПЧ присоединились и психологи Центра психического здоровья «Эмпатия», функционирующего в Арцахе.

Представители Омбудсмена осмотрели условия проживания, питание, психологическое состояние перемещенных семей.

Перемещенные лица Омбудсменом были проинформированы о соответствующих программах, направленных на смягчение их социально-психологической ситуации, проводимых правительством в сложившейся ситуации.Зафиксированные проблемы Защитником были представлены государственным уполномоченным органам.