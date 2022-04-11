Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 11 апреля принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Бриса Рокфея.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности, приветствуя визит сопредседателя в Ереван, Григорян подчеркнул необходимость всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В этом контексте сопредседатель Рокфей подчеркнул заинтересованность Франции в сохранении формата Минской группы ОБСЕ и урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по региональным вопросам, а также проблемам безопасности между Арменией и Азербайджаном.