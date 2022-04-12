12 апреля в некоторых районах: в Гегаркунике, Вайоц Дзоре и в Сюнике ожидается усиление ветра до 30-35 м/с, в результате чего могут быть повреждены крыши строений и деревья.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга. На территории республики ночью 12 апреля, днем 14-го, ночью 15-го и 16-го осадков не ожидается. Днем 12-го, 13-го, ночью 14-го, днем 15-го апреля в некоторых районах ожидаются осадки, 13-го — в горных районах в виде мокрого снега и дождя.

12 апреля в некоторых районах ожидается усиление ветра до 30-35 м/с, 13 апреля — до 20-25 м/с.

С 12-13 апреля температура воздуха постепенно понизится на 10-13 градусов, затем постепенно повысится на 6-8 градусов.

В столице ночью 12 и 13 апреля, с 14 по 16 осадков не ожидается. Днем 12 апреля в некоторых районах города ожидаются кратковременные дожди. В утренние часы и днем 13 апреля ожидается дождь.

12 апреля ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.