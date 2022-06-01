Председатель Европейского совета Шарль Мишель в контексте недавней напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном подтверждает приверженность Европейского союза углублению сотрудничества с двумя странами для обеспечения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа во благо всех народов региона.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Шарля Мишеля Баренда Лейтца.

«Глава Евросовета приветствовал состоявшуюся 24 мая первую историческую встречу пограничных комиссий двух стран. В контексте делимитации он подчеркнул исключительную важность обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном», — заявил пресс-секретарь Шарля Мишеля.

Председатель Евросовета подчеркнул, что для стабильного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном важно решить все неурегулированные проблемы, в том числе продвижение обсуждений вокруг будущего мирного соглашения и устранение коренных причин конфликта.

«По мнению председателя Мишеля, все ключевые вопросы, которые привели к первой войне в Нагорном Карабахе, а также к возобновлению военных действий в 2020 году, должны быть урегулированы всеми заинтересованными сторонами, создавая условия для прочного и справедливого мира.

Как и в случае с любым наследием конфликта, терминология в этом контексте особенно чувствительна. Заявление Мишеля об итогах встречи лидеров 22 мая не следует рассматривать как подтверждение предопределенного исхода обсуждений. В конце концов, самое главное, что все вопросы затрагиваются всеобъемлющим образом, включая права и безопасность всех групп населения», — сказал пресс-секретарь Мишеля.

Он сообщил, что на встрече в Брюсселе 22 мая особо был затронут вопрос разблокирования коммуникаций региона. «В этом контексте обе стороны подтвердили отсутствие экстерриториальных амбиций в отношении будущей транспортной инфраструктуры. Спекуляции об обратном болезненны.

Наконец, президент Мишель подчеркнул необходимость подготовки народов к миру и важную роль публичной риторики в этом отношении. Он приветствовал лидеров Еревана и Баку и выразил намерение заниматься обеспечением благоприятной атмосферы для продолжения переговоров, также выразил готовность ЕС усилить свое содействие мерам укрепления доверия», — говорится в заявлении пресс-секретаря Шарля Мишеля Баренда Лейтца.Пресс-секретарь Мишеля также сообщил, что спецпредставитель ЕС Тойво Клаар в ближайшие дни посетит регион, чтобы проследить за развитием событий вокруг вышеуказанных вопросов.