Первая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и пограничной безопасности прошла в хорошей и конструктивной атмосфере.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, заместитель которого также в этой комиссии.

«Состоялось конструктивное, нормальное, профессиональное обсуждение. На первой встречи были подняты достаточно важные вопросы, была определена рабочая повестка и т. д. », — сообщил Гнел Саносян.

На вопрос, о какой конструктивной обстановке может быть речь, если после встречи на армяно-азербайджанской границе создалась напряженная обстановка, в результате которой погиб рядовой Давид Варданян, Саносян ответил:

«Да, инциденты на границе препятствуют таким процессам. Это очень предосудительно, когда после нормального рабочего этапа следует поведение, в результате которого могут погибнуть военнослужащие», — сказал Саносян.24 мая на государственной границе между Арменией и Азербайджаном состоялась первая встреча вице-премьеров Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева.