Новоназначенный посол Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Нора Арисян 2 июня вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мирзоян поздравил Нору Арисян и выразил уверенность, что ее дипломатическая деятельность послужит дальнейшему развитию армяно-сирийских отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Собеседники высоко оценили традиционные, дружественные связи между двумя народами, основанные на взаимной симпатии и доверии. В этой связи была подчеркнута важная роль армянской общины Сирии.

Подчеркнув, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Сирией, стороны коснулись перспектив укрепления армяно-сирийского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.