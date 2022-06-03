Власти Арцаха считают, что Евросоюз не должен участвовать в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью «РИА Новости» заявил государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

«Учитывая формат сопредседателей Минской группы и эффективную роль российской миротворческой миссии, мы считаем, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта не должно быть предметом переговоров для Евросоюза», — сказал Артак Бегларян.

По его словам, диалог необходим, но он не должен быть частью сложных отношений России с Западом. Бегларян напомнил о Минской группе ОБСЕ, которая отвечает за урегулирование конфликта.

Госминистр Арцаха особо подчеркнул факт пребывания в стране российской миротворческой миссии. «Мы считаем, что миротворческая миссия должна оставаться здесь в течение неопределенного времени, так как конфликт не урегулирован», — сказал он.

Артак Бегларян заявил, что власти Арцаха хотят сохранить присутствие российских миротворцев в регионе, так как Азербайджан не готов использовать три четких принципа, предложенных международными посредниками: территориальная целостность, право народов на самоопределение и неприменение силы. «В настоящее время в Карабахе остро ощущается потребность в присутствии российских миротворцев», — сказал он.

По его словам, урегулирование нагорно-карабахского конфликта в обозримом будущем невозможно, так как между Арцахом и Азербайджаном существует серьезное противоречие позиций, они «диаметрально противоположны». Бегларян отметил, что самое главное различие состоит в том, что для Азербайджана это вопрос «престижа, честолюбия, а для народа Карабаха — вопрос жизни и смерти, собственного существования и исторической справедливости».