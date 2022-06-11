В этом году Армения впервые присоединилась к Европейским дням археологии, которые пройдут с 17 по 19 июня на всех территориях археологических раскопок Армении.

Как сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, Европейские дни археологии проводятся с 2010 года и координируются Национальным институтом профилактических археологических исследований (Inrap) Франции.

В течение трехдневного мероприятия публике будет предоставлена возможность узнать все подробности об археологии: посетить археологические памятники, археологические исследовательские центры, которые обычно закрыты для посещения, встретиться с археологами, услышать подробности об их профессии. Будут и познавательные мероприятия: раскопки, выставки, лекции, участие в реставрации находок.

К мероприятию присоединились Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения, ГНКО «Центр исследования историко-культурного наследия», Историко-культурный музей-заповедник «Эребуни» и Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников.

Мероприятия предназначены для всех возрастных групп, интересующихся археологией, и любителей этой области.