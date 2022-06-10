Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ прошло в Ереване в конструктивной и доброжелательной атмосфере.

Как сообщает «Арменпресс», об этом после заседания, на совместной с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, представляя СМИ итоги заседания.

По словам генерального секретаря, министры иностранных дел государств-членов ОДКБ большое внимание уделили обсуждению вопросов международной и региональной безопасности.

Коснувшись этого вопроса, Станислав Зась подчеркнул, что ситуация действительно непростая во всех трех регионах коллективной безопасности. По словам генсека, в восточноевропейском регионе ситуация даже ухудшается.

«По итогам обсуждения был принят и принят — заявление министров иностранных дел по вопросам международной безопасности, в котором, министры иностранных дел выразили глубокую обеспокоенность продолжающимся ухудшением международной безопасности. В документе выражена позиция государств-членов о строгом соблюдении принципа равной и неделимой безопасности и недопустимости усиления безопасности одних государств за счет других», — заявил генеральный секретарь ОДКБ.

В принятом заявлении министры иностранных дел ОДКБ также выразили свое содействие укреплению ведущей роли Совета Безопасности ООН в поддержании мира и стабильности во всем мире.

По словам Станислава Зася, вышеперечисленные пункты отражают основную суть выводов, лежащих в основе совместного заявления министров иностранных дел.

В повестку заседания также был включен вопрос совершенствования механизмов кризисного реагирования ОДКБ, что является одним из основных приоритетов председательства Армении в ОДКБ, сообщил до выступления Станислава Зася министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Касаясь этого вопроса, Станислав Зась отметил, что первой попыткой ОДКБ в этом плане стала миротворческая миссия в Казахстане в январе.

«По сути, во время миротворческой операции в Казахстане, когда была запущена система кризисного реагирования ОДКБ — это был наш первый опыт. Это дало нам возможность улучшить нашу работу в этой области. Министры иностранных дел проинформировали меня о той работе, которая уже проделана в наших рабочих органах ОДКБ. Мы намерены в ближайшие месяцы по этому вопросу разработать проект документа», — сказал Станислав Зась.

Генеральный секретарь ОДКБ поблагодарил армянскую сторону и лично министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, за представление ряда предложений, направленных на совершенствование механизмов кризисного реагирования, а также за прекрасную организацию и гостеприимство в целом.

Республика Армения председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ с 16 сентября 2021 года, сроком на один год.

Арам Саркисян