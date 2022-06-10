Вице-спикер НС Армении Акоп Аршакян 10 июня принял специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывшего министра культуры РФ Михаила Швыдкого.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече присутствовал председатель Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта С.Габриелян.

Подчеркнув важность визита гостя в Армению, А. Аршакян отметил, что нынешний год юбилейный: 30-летие установления дипломатических отношений между РА и РФ, а также 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

“Президент РФ В.Путин принял приглашение Премьер-министра Армении посетить нашу страну во второй половине этого года. Думаю, этот визит будет иметь особое значение для мероприятий, намеченных в юбилейном году«, — заметил вице-спикер парламента.

А.Аршакян коснулся повестки армяно-российского парламентского взаимодействия, выразив убеждение, что партнерские отношения между законодательными органами неуклонно развиваются. В данном контексте вице-спикер НС сообщил, что в рамках 34-го заседания межпарламентской комиссии, состоявшегося в Степанаване в апреле с.г., на Пушкинском перевале шоссе Ванадзор-Ташир установлен памятник великому русскому поэту А. Пушкину.

М.Швыдкой также высоко оценил уровень двусторонних парламентских отношений и добавил, что связи между двумя странами активно развиваются в культурно-образовательной, гуманитарной и других сферах. Затронута ситуация в Нагорном Карабахе. По словам гостя, они заинтересованы в том, чтобы живущие там исторически армяне сохранили свою безопасную и достойную жизнь. М.Швыдкой подчеркнул в этом процессе роль российских миротворцев.

Обсуждены вопросы углубления и расширения армяно-российских союзнических дружественных отношений, региональной безопасности.