12 мая в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял паломников церкви Св. Саака и Св. Месропа в Бостоне — Восточной армянской епархии США, под руководством духовного пастыря Церкви преподобного отца Суини.

Как сообщили Арменпресс в информационной системе Первопрестола, отец Суини представил паломников, прибывших в Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

«Благословив паломников, Католикос Всех Армян отметил важность таких паломничеств из армянских епархий всего мира, посредством которых армянам предоставляется возможность выполнить святой завет и укрепить дух братьев по вере — проживающих в Армении соотечественников, в эти трудные для армянского народа дни», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в ходе встречи Его Святейшество коснулся 44-дневной войны в Арцахе и ее последствий, выразив уверенность, что армяне всего мира благодаря своему единству и твердой, неколебимой вере найдут в себе силы преодолеть существующие вызовы.