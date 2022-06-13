Тридцать лет назад в результате репрессий, нападений и преступных действий со стороны Азербайджана 20 000 жителей Шаумяновского района Республики Арцах были депортированы, более 700 человек убиты и пропали без вести, исторические армянские поселения были опустошены от армян, разграблены и разрушены.

«Дома армян были разделены, а «новые хозяева» Азербайджана написали масляной краской на воротах свои имена. Церковь была осквернена и превращена в загон для овец. Крест был разбит, колокол был разбит выстрелом из винтовки, а осколки были разбросаны туда-сюда», — говорят очевидцы, сообщает аппарат омбудсмена Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, распространенном Защитником прав человека Арцаха, отмечается, что преступления, совершенные против народа Шаумяна, были актом «наказания» за их стремление к свободе, осуществления права на независимую и с достоинством жизнь на своей родине.

«Вопрос справедливости для людей Шаумяна, лишенных родины по национальному и религиозному признаку, и восстановления их нарушенных прав не стоял четко на повестке дня. Власти Азербайджана не привлечены к ответственности за совершенные преступления против них. Более того, эта безнаказанность продолжает порождать новые преступления, свидетелями которых мы были в апреле 2016 года, во время развязанной против народа Арцаха азербайджанской агрессии в сентябре 2020 года, и продолжаем наблюдать после трехстороннего заявления о прекращении огня 9 ноября. Международное сообщество продолжает проявлять предосудительное равнодушие к происходящему, не основанное на принципе защиты прав человека», — говорится в заявлении.