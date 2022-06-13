Данные Армянской фондовой биржи (АФБ) за май 2022 года показывают значительное увеличение объема торгов по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянская фондовая биржа, отмечая, что общий объем проведенных в мае аукционов по размещению и выкупу гособлигаций составил 42,3 млрд драмов.

Общий объем биржевых торгов на вторичном рынке государственных облигаций в мае составил более 16,7 млрд драмов, зафиксировав рост на 203% по сравнению с маем 2021 года. С государственными казначейскими облигациями заключено 77 сделок.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет как рынок, так и объемы торгов корпоративными облигациями сохранили динамику роста. «Объем рынка корпоративных облигаций в мае составил более 486,8 млрд драмов, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем торгов корпоративными облигациями составил более 3 млрд драмов. С корпоративными облигациями заключено 272 сделки.Количество корпоративных облигаций, находящихся в обращении на бирже, составило 104 штуки.По словам источника, общий объем операций репо составил 3,5 млрд драмов, что превышает соответствующий показатель мая 2021 года на 28%.

Объем торгов акциями многократно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 35 млн драмов. Рыночная капитализация увеличилась на 57% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 250,4 млрд драмов. С акциями заключено 80 сделок.Ежемесячные графики данных можно увидеть здесь.