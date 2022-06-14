В мероприятии, организованном Посольством России по случаю Дня России, принял участие вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян.

Вице-премьер выступил с поздравительной речью, в которой отметил, что в новейшей истории России этот праздник отмечен кардинальными изменениями во всех сферах жизни, в основе которых лежит гражданин: его интересы, благополучие, гордость за свою тысячелетнюю историю, его настоящее и будущее.

Как передает «Арменпресс», вице-премьер сказал: «И Россия прошла этот непростой путь самостоятельно, заложив фундамент принципиально нового государственного и общественного порядка, четко указав, какой будет Россия в XXI веке.

Народы Армении и России связаны многими глубокими нитями, которые создают прочную основу, на которой строятся межгосударственные отношения наших стран, став образцовыми в плане двустороннего сотрудничества.

Установление дипломатических отношений между Арменией и Россией открыло новую страницу в новейшей истории многовековой дружбы наших народов, на которой большими буквами написан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 25-летие которого мы отмечаем в этом году.

Армяно-российские союзнические отношения отличает военно-политическое взаимодействие, эффективное тесное взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных организаций, успешное двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других важных сферах.

Сегодня наши совместные усилия направлены на открытие новых перспективных направлений стратегического сотрудничества. Уверен, что совместными усилиями мы сможем расширить союзнические отношения, обогатить их новыми инициативами на благо Армении, граждан России, для экономического и социального прогресса, а также для безопасности и стабильности в мире, в области».