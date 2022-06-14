Национальное собрание Армении обсудило Соглашение об использовании систем военной спутниковой связи и их дальнейшем совершенствовании, ратифицировав которое Армения присоединится к инициативе совместного использования систем спутниковой связи военного назначения.

Как сообщает «Арменпресс», проект ратификации соглашения на заседании НС представил заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян.

Согласно проекту, Республика Армения присоединяется к инициативе совместного использования военных спутниковых систем связи, подписанной в Российской Федерации 6 июня 2018 года на заседании Совета министров обороны СНГ, целью которой является формирование интегрированной системы спутниковой связи военного назначения СНГ на основе системы спутниковой связи военного назначения РФ», — представил Саркисян.

Использование и совершенствование систем военной спутниковой связи осуществляется в целях управления Вооруженными силами государств-участников соглашения, повышения их надежности и организации взаимодействия между ними. Ресурсная мощность имеющихся приемопередатчиков космических аппаратов в Российской Федерации предоставляется Сторонам Соглашением в интересах Вооруженных сил государств-участников Соглашения и налаживания взаимодействия между их Вооруженными силами.

Республика Армения присоединяется к Соглашению с одной оговоркой: Республика Армения примет отдельное решение о применении положений Соглашения к государствам, которые присоединятся к настоящему Соглашению.

В проекте отмечается, что сотрудничество в рамках соглашения позволит использовать для нужд ВС Армении современные виды военной связи, а также орбитальную группировку систем спутниковой связи.

Соглашение подписали Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, не подписали Украина, Узбекистан, Туркменистан, Молдова и Азербайджан.