Находящийся с официальным визитом в Болгарии министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 14 июня встретился с президентом Республики Болгария Руменом Радевым.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, после взаимных поздравлений по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Болгария, стороны отметили, что в течение трех десятилетий сотрудничество между двумя странами развивалось на основе взаимного доверия и уважения.

Арарат Мирзоян и Румен Радев коснулись перспектив развития армяно-болгарских отношений, выразив обоюдную готовность углубить политический диалог между двумя странами, сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, туристической и образовательной сферах.

Собеседники сошлись во мнении, что взаимные визиты, в том числе на самых высоких уровнях, будут способствовать полноценной реализации имеющегося потенциала сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Коснувшись перспектив международного сотрудничества в сфере транспортных инфраструктур, собеседники отметили важность осуществления интенсивных работ по созданию транспортного коридора «Персидский залив-Черное море».

В ходе встречи были затронуты и вопросы региональной и международной безопасности.

Министр Мирзоян представил президенту Болгарии ситуацию в Южно-Кавказском регионе, в частности, отношения между Арменией и Азербайджаном, последние развития, касающиеся процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Стороны подчеркнули, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно путем мирных переговоров.