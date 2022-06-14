14 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Софии с официальным визитом, встретился с министром иностранных дел Болгарии Теодорой Генчовской. После приватной беседы состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Арарат Мирзоян и Теодора Генчовская высоко оценили существующий уровень армяно-болгарских межгосударственных отношений, основанных на многовековой дружбе, выразив готовность активизировать сотрудничество двух стран в двустороннем и многостороннем формате. Была подчеркнута важность официальных взаимных визитов на высшем уровне, регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Стороны коснулись возможностей увеличения товарооборота, инвестиций, использования имеющегося в этих сферах значительного потенциала. В этом контексте была подчеркнута важность деятельности армяно-болгарской межправительственной комиссии и активизации контактов между деловыми кругами.

Стороны также обсудили работу по созданию международного транспортного коридора от Персидского залива до Черного моря.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии партнерства Армения-ЕС.

Собеседники коснулись связей между Арменией и Болгарией в сфере образования и культуры. В этой связи министр Мирзоян поблагодарил болгарские власти за бережное отношение к армянскому культурному наследию и за организацию обучения граждан Армении в болгарских вузах в рамках двусторонней межправительственной программы.

Стороны обсудили ряд вопросов региональной и международной безопасности. Министр Мирзоян представил своему болгарскому коллеге ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, позицию армянской стороны в отношении процессов, направленных на установление регионального мира и стабильности, переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Была подчеркнута и роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса в нагорно-карабахском конфликте. В этой связи Арарат Мирзоян высоко оценил позицию Болгарии.

Министр Мирзоян выразил обеспокоенность продолжающейся антиармянской и воинственной риторикой властей Азербайджана, провокационными действиями против Армении и Нагорного Карабаха. Он также обратил внимание коллеги на то, что, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, Азербайджан продолжает удерживать в плену армянских военнопленных и гражданских лиц.

Особый акцент был сделан на предотвращении политики искажения или уничтожения Азербайджаном идентичности армянских памятников, являющихся частью универсального культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана после 44-дневной войны. В этом контексте министр Мирзоян подчеркнул неотложность четкого, целенаправленного реагирования со стороны международного сообщества, а также необходимость привлечения соответствующих международных организаций в Нагорный Карабах, особенно миссии ЮНЕСКО по установлению фактов.

Арарат Мирзоян проинформировал своего коллегу о последних событиях в процессе нормализации армяно-турецких отношений.