В армянскую столицу прибывает немецкий струнный квартет «Kuss», который выступит с концертной программой, мастер-классами и проведет встречи со слушателями. Проект осуществляет Государственная филармония Армении, при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Легендарный квартет 18 июня представит эксклюзивную концертную программу в концертном зале «Арно Бабаджанян». Отметим, что со стороны многих всемирно известных музыкантов коллектив считается одной из самых интересных групп на мировой сцене. Он был основан в 1991 году и выступает в нынешнем составе с 2008 года (Яна Кусс — скрипка, Оливер Вилле — скрипка, Уильям Коулман — альт и Микаел Ахназарян — виолончель). Сам квартет за свою творческую деятельность имеет несчетное количество достижений: становился лауреатом международных конкурсов, выступал в Королевском Консертгебау в Амстердаме, Венском Концертхаусе, Карнеги Холле и т.д. В 2019 году «Кuss» стал одним из редких квартетов, которому было предоставлено право на временное использование инструментов знаменитого виртуозного коллектива — Квартета «Паганини».

Последний (основанный Анри Темьянкой в 1946 году) получил свое название в честь того, что все четыре его инструмента были созданы Антонио Страдивари и когда-то принадлежали великому итальянскому скрипачу и композитору Николо Паганини. Отметим, что честь пользоваться музыкальными инструментами ценой в миллионы долларов выпадает очень немногим. Инструменты имеют многовековую историю, представляют большую историческую и культурную ценность

Концертные программы квартета всегда отличаются концептуально-содержательной глубиной и взаимосвязанностью. Такой будет и ереванская концертная программа: на вечере прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Леоша Яначека, Комитаса, Белы Бартока и Дьёрдя Куртага. Основная концептуальная линия программы — идея кризиса. И это не случайно, поскольку авторы включенных в программу произведений при их создании переживали определенный кризис — политический, социальный, исторический или личный.

В рамках ереванского турне немецкого струнного квартета состоится и ряд культурных мероприятий, в том числе дискуссия о музыке со скрипачами квартета «Kuss» Яной Кусс и Оливером Вилле. Музыкальная беседа состоится 17 июня на нижнем этаже концертного зала «Арно Бабаджанян». Помимо этого, члены струнного квартета проведут 4 мастер-класса — каждый участник квартета возглавит одно занятие. Мастер-классы состоятся 19 июня: вход для струнных квартетов и слушателей будет свободный.