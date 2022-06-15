Ереванский государственный театр пантомимыпри поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении принял участие в VIII Международном фестивале «У Троицы», который прошел с 3 по 11 июня в российском городе Сергиев Посад.

Театр на фестивале представил историческую мимодраму «Шераник» в постановке режиссера, Заслуженного деятеля искусств Армении Жирайра Дадасяна. Армянский спектакль удостоился Специального приза жюри «За одухотворенное воплощение христианской темы в искусстве». Режиссером спектакля является Юрий Костанян, художник-постановщик — Шамир Шаирян, музыка — Ваче Шарафяна.

Спектакль навеян красноречивыми персонажами миниатюр Ахпатского Евангелия XIII (единственного дошедшего до нас манускрипта, который был создан в начале XIII века в Ани) и представляет повседневную жизнь знаменитой армянской столицы того же периода.

Древняя армянская столица Ани празднует Масленицу, и праведные христиане на один день становятся язычниками. Старый монах тяжело переносит бесстыдство горожан. Он пытается писать духовные песни — шараканы, но шумные гулянья мешают ему. Празднующие горожане, погрязнув в грехе и веселье, не замечают, как в это время в Ани тайно вторгается враг — жестокие монголы. Символ Ани — львица, родившая от военачальника Шераника, — предает город. Ее обольщает враг и она переходит на его сторону. Шераник вместе с другом, монахом и девочкой-птицей (ушкапарик) отстаивают город, но безуспешно. Город гибнет, Шераник убивает львицу и оставшись один, решает принять духовный сан.

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Отметим, что спектакль создан для ознакомления международной общественности с армянской традиционной культурой, искусством пантомимы, армянской миниатюрой XIII века и повседневной жизнью Ани того времени.