Для разрешения проблемы очередей на КПП Верхний Ларс достигнута договоренность о размещении дополнительного КПП, способного обслуживать по 170-200 грузовых автомобилей в сутки, автомобили ЕАЭС будут иметь привилегии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.

Гнел Саносян отметил, что это острая проблема, учитывая сезонность и вопрос экспорта фруктов и овощей. «Проблема вполне объективная, учитывая, что по Черному морю перевозилось много грузов, но теперь это переместилось на сушу. В результате в Ларсе возникла эта проблема. И очевидно, что все партнеры прилагают значительные усилия для выхода из этой ситуации», — сказал министр.

Он подчеркнул, что тот факт, что пропускная способность КПП составляет 400 автомобилей в сутки, но обслуживается 700, говорит о многом.

Несколько дней назад министр экономики Армении, заместитель министра территориального управления Армении по инфраструктуре и должностные лица КГД посетили контрольно-пропускной пункт «Ларс». Саносян сказал, что со своими российскими и грузинскими коллегами обсудили вопросы улучшения ситуации. «Есть следующая договоренность: в ближайшее время соответствующим решением правительства России будет размещен дополнительный КПП, который сможет обслуживать по 170-200 автомобилей в сутки, машины из стран ЕАЭС получат определенные привилегии». Говоря об очередях, существующих на данный момент, он сказал, что количество машин, стоящих в очереди, значительно уменьшилось. Была и проблема с проездом из России в Грузию, на данный момент проблем в этом плане нет, машинам приходится выстаивать один день. В обратном направлении количество армянских автомобилей колеблется в пределах 400-500.