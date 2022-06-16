Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила Мемориал Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.
Как сообщает «Арменпресс», она возложил цветы к вечному огню памяти жертв Геноцида армян, затем посетила музей Геноцида армян.
Генеральный секретарь Совета Европы прибыл в Армению с официальным визитом. Встреча министра иностранных дел Армении и генерального секретаря Совета Европы состоится 17 июня в МИД Армении.
В рамках визита также запланированы встречи с президентом Армении, премьер-министром Армении, Католикосом всех армян, заместителем председателя НС и министром юстиции.