Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила Мемориал Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», она возложил цветы к вечному огню памяти жертв Геноцида армян, затем посетила музей Геноцида армян.

Генеральный секретарь Совета Европы прибыл в Армению с официальным визитом. Встреча министра иностранных дел Армении и генерального секретаря Совета Европы состоится 17 июня в МИД Армении.

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В рамках визита также запланированы встречи с президентом Армении, премьер-министром Армении, Католикосом всех армян, заместителем председателя НС и министром юстиции.