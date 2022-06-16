Министр юстиции Карен Андреасян принял находящегося в Армении с рабочим визитом Генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Марию Пейчинович-Бурич, руководителя офиса СЕ в Армении Мартину Шмидт и других членов делегации.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве юстиции Республики Армения, Карен Андреасян высоко оценил существующее сотрудничество с армянским офисом СЕ и отметил важность эффективного продвижения совместно реализуемых программ.

«Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич поблагодарила Карена Андреасяна за прием и подчеркнула, что опыт Армении по сотрудничеству с Советом Европы является одним из лучших примеров эффективного сотрудничества. Генсек СЕ посчитала неоценимой роль Министерства юстиции в рамках сотрудничества РА-СЕ.

Министр Андреасян представил достижения реформ в сфере государственного управления, а также антикоррупционной, полицейской, судебной, правозащитной сферах. В этом контексте министр поднял вопрос армянских военнопленных, захваченных в результате развязанной Азербайджаном войны против Арцаха и все еще удерживаемых в Азербайджане,являющемся членом Совета Европы и ратифицировавшем ряд конвенций и соглашений с СЕ.

Генсек Совета Европы пообещала оказать содействие в решении вопроса в правовом поле. Глава делегации СЕ также отметила, что конституционная и судебная реформы, защита прав человека, предотвращение насилия и торговли людьми входят в число их приоритетов, и Совет Европы готов продолжать поддерживать работу в этом направлении. В этом контексте была подчеркнута роль Венецианской комиссии, особенно в поддержке конституционных и судебных реформ.

Отмечается, что речь шла о декриминализации тяжких оскорблений, что было оценено партнерами СЕ как позитивный шаг с точки зрения защиты прав человека.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о возможностях углубления и расширения сотрудничества в различных сферах.

В завершение встречи министр Андреасян еще раз отметил важность поддержки Совета Европы, рассчитывая на тесное сотрудничество в качестве ключевого партнера в развитии сферы юстиции.