16 июня по инициативе Европейской комиссии Ай-Дата АРФД 91 европейские организации, действующие в странах-членах ЕС, направили председателю Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором выразили глубокое недовольство его недавним заявлением, высказанным после трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 22 мая 2022 года.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение, распространенное Центральным офисом Ай Дата Бюро АРФД.

«Организации приветствуют усилия Шарля Мишеля по установлению мира. Однако они считают необходимым, чтобы мирные переговоры основывались на справедливости, чтобы не игнорировались основные права и потребности армянской стороны, тем более что она в 2020 году стала жертвой агрессии со стороны Азербайджан Турции», — говорится в письме.

Организации, подписавшие письмо, сожалеют, что в заявлении от 23 мая игнорируются основные принципы документально подтвержденного подхода ЕС к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Это также относится к тому, что была использована неопределенная формулировка «Карабах» вместо «Нагорный Карабах», который является политической единицей с определенной территорией. В письме подробно представляется, что использование Азербайджаном термина «Карабах» направлено на проведение на государственном уровне политики этнических чисток.

Касаясь заявления пресс-секретаря Шарля Мишеля от 31 мая 2022 года, организации выражают благодарность за внесенные разъяснения и выделение основных принципов.

Организации надеются, что будущее посредничество ЕС приведет к началу переговоров по справедливому миру. С этой целью председателю Европейского Совета предлагается основывать посредничество на шести конкретных пунктах.