В Ереване завершилась работа очередного заседания Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоялось в рамках председательства Республики Армения в ОДКБ.

Как сообщает «Арменпресс», председательствовавший на заседании секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил представителям СМИ, что секретари Совета безопасности особое внимание уделили вызовам и угрозам глобальной безопасности и ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

По словам Армена Григоряна, встреча секретарей Совета безопасности, как всегда, прошла в конструктивной и деловой атмосфере.

«Сегодняшнее заседание знаменательно тем, что, с одной стороны, текущий год для организации юбилейный — мы отмечаем 30-летие Договора о коллективной безопасности и 20-летие образования ОДКБ. С другой стороны, заседание проводится в условиях возрастающих вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ и в мире в целом. Очевидно, что этот факт требует своевременных эффективных решений по устранению этих вызовов, нейтрализации угроз и обеспечению безопасности государств-членов ОДКБ», — сказал он.

Исходя из вышеизложенных реалий, секретари Советов безопасности уделили особое внимание ситуации в зоне ответственности ОДКБ, а также актуальным вопросам, таким как противодействие терроризму, совместное формирование органов управления, мобилизация коллективных сил безопасности, укрепление военного компонента организации.

Председатель заседания также сообщил, что по итогам работы заседания секретарями Совета безопасности подписан ряд документов, которых прошли соответствующие процедуры. В том числе Комитет секретарей Совета безопасности ОДКБ утвердила проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о предоставлении комплексу оперативно-профилактических мероприятий, носящих имя «Наемник», статуса региональной антитеррористической операции. Также был подписан план подготовки сил органов управления Системы коллективной безопасности на 2023 год.

Заседание Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ 17 июня состоялось в рамках председательства Армении в ОДКБ.

Республика Армения председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ 16 сентября 2021 года сроком на один год.

В 2022 году исполняется 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие образования Организации Договора о коллективной безопасности.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в столице Узбекистана, Ташкенте руководителями Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к соглашению присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 году после ратификационных процедур в государствах-членах. Однако позже Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из соглашения. 14 мая 2002 г. в Москве решением Совета коллективной безопасности была создана Организация Договора о коллективной безопасности (сокращенно ОДКБ), в которую входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Арам Саркисян