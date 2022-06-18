18 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял помощника помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Арменпресс сообщили в МИД Армении.

Собеседники коснулись двусторонних отношений Армения-США, основанных на общих ценностях демократии, защиты прав человека и верховенства закона, а также перспектив расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Подчеркнув положительную динамику взаимных визитов и контактов на официальном уровне, глава МИД РА с удовлетворением отметил визит армянской делегации в США в мае с.г., состоявшиеся в его рамках встречи, возобновление работы в рамках армяно-американского стратегического диалога.

Обсуждены также темы, касающиеся региональной безопасности и стабильности.

Министр Мирзоян проинформировал собеседника о деятельности Комиссии по нормализации, демаркации и безопасности границ армяно-азербайджанских отношений, а также о текущих событиях в процессе разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость полного возобновления всеобъемлющих мирных переговоров по всеобъемлющему урегулированию конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ с использованием усилий США в качестве сопредседательствующей страны.

Министр иностранных дел РА представил план гуманитарные вопросы, возникшие вследствие агрессии Азербайджана против Арцахав 2020 г., в частности, немедленное освобождение и репатриация армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана в результате войны.

Министр Мирзоян представил ход нормализации отношений между Арменией и Турцией. Подчеркнута необходимость принятия конкретных шагов по урегулированию.