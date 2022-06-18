Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Об этом Арменпресс сообщили в аппарате СБ Армении.
В ходе встречи секретарь Совбеза представил ситуацию с региональной безопасностью и точки зрения Армении по решению приоритетных вопросов безопасности.
По просьбе помощника госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид Армен Григорян представил ход процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.
Собеседники подчеркнули важность продолжения развития двусторонних отношений, основанных на демократических ценностях.