Государственная академическая хоровая капелла Армении 21 июня большим концертом отметит 85-летие со дня своего основания. В концертном зале «Арам Хачатурян» публика сможет насладиться неповторимыми выступлениями известных теноров Перча Каразяна и Айка Тонгуряна, в сопровождении Государственной академической хоровой капеллы и Национального филармонического оркестра Армении.

На праздничном вечере прозвучат всемирно известные произведения Комитаса, Верди, Моцарта, Масканьи. Дирижировать концертом будут Ованес Чекиджян и Эдуард Топчян.

Прославленный коллектив, известный во всем мире почти девять десятков лет, был основан в 1937 году. До 1939 года художественным руководителем капеллы был его основатель Татул Алтунян. С 1939 по 1944 год, как и в 1954-1960 годах, хором руководил Арам Тер-Ованнисян. А с сентября 1961 года и по сей день бессменным художественным руководителем и главным дирижером капеллы является маэстро Ованес Чекиджян. За свою богатую и долгую историю хоровая капелла была удостоена высоких званий: «Академическая» (1969), затем «Заслуженный коллектив» (1975), а в 2012 году ей был присвоен статус «Национальная». Мировую известность коллективу принесло исполнение сочинений Комитаса, других армянских и зарубежных известных композиторов-классиков, а также духовной музыки. Среди достижений хора стала Первая премия на Всесоюзном конкурсе хоров, а одна из записей коллектива получила Гран-при в 1978 году в Париже. Хор также был удостоен премии на Международном фестивале в Монтрё в Швейцарии (1999).

Такие ведущие издания, как Le Figaro, The New York Times, The Boston Globe, Le Monde, The Independent, Paris Match, Meridional, Los Angeles Times, Macedonia, Le Soir, La revue du Liban, Le Provençal и др. неизменно отмечали высокий профессиональный уровень и большие достижения хора и его художественного руководителя Ованеса Чекиджяна. За годы своей творческой деятельности хор выступал на таких престижных площадках, как парижские Palais des Congrès, La Salle Pleyel и Théâtre des Champs Elysées, лондонские Queen Elizabeth Hall и Westminster Methodist Center Hall, Salle Smetana Праги, Avery Fisher Hall Нью-Йорка, Symphony Hall Бостона, Orchestra Hall Детройта, Scottish Rite Auditorium Лос-Анджелеса, Московская консерватория и т.д. В Канаде был выпущен аудиодиск капеллы «LITURGIE ARMENIENNE», а в Москве- «LITURGY of KOMITAS». Вместе с Государственной академической хоровой капеллой Армении выступали такие известные вокалисты, как Гоар Гаспарян, Гегам Григорян, Барсег Туманян, Лусине Закарян, Павел Лисициан, Ирина Архипова, Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Владимир Атлантов, Мария Биешу, Паата Бурчуладзе, Николай Петров, Любовь Казарновская и многие другие.