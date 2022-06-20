Вопрос статуса Арцаха очень сложный, так как это самый сложный в мире конфликт.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами в постоянном представительстве Республики Арцах в Армении заявил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян, добавив, что нужно быть реалистами, так как всеобъемлющее урегулирование арцахской проблемы — вопрос далекого будущего.

«Поэтому мы всеми возможными средствами должны сохранить Арцах. Для этого есть все возможности. Даже если не будет всеобъемлющего урегулирования, Арцах сохранит свой статус де-факто независимой, суверенной страны, пока посмотрим, что же будет дальше. Азербайджан утверждает, что Арцаха вообще не существует, а мы и международные структуры, утверждаем обратное», — сказал Давид Бабаян.