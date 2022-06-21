«Карабах есть! Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ говорят, что Карабахский вопрос не решен. Значит, есть Карабах. Поэтому надо в этом контексте работать, вести правильную геополитику, основанную на наших национальных интересах и реалиях», — заявил глава МИД Республики Арцах Давид Бабаян в экспресс-беседе с корреспондентом «РА» в ответ на просьбу прокомментировать очередные абсурдные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанцы де «решили этот вопрос, нет ни Карабаха, ни карабахского конфликта и соответственно нет вопроса статуса Карабаха».

«Что еще ожидать от Азербайджана? Только такого рода вещи. У них есть постоянство во внешней политике. Они никогда не отказываются от своих целей. Они — самые честные враги, потому что никогда не скрывали своих истинных намерений. Но это не означает, что мы с этим должны соглашаться. Мы должны всегда держать руку на пульсе и делать все возможное, чтобы спасти нашу страну. Возможности есть», — сказал Бабаян.

На реплику, что Алиев, повторяя эти постулаты, стремится зомбировать не только азербайджанскую общественность, но и международное сообщество, глава МИД Арцаха заметил:

«Во-первых, мы вступили в эпоху голой геополитики, где уже права, демократия, права человека, нормы — они как бы на втором, третьем, десятом плане. Что очень плохо, но такова реальность. Во-вторых, не надо рассматривать международное сообщество как нечто целое с точки зрения геополитических интересов. Да, есть международное сообщество, члены ООН. Но даже здесь неполная картина. Есть страны, которые не являются членами, есть де-факто независимые страны. Что касается признанных государств и т.н. международного сообщества, то нету такого консолидированного понятия. Есть страны, у которых диаметрально противоположные интересы».

Комментируя попытки Алиева надавить на Армению, мол, «не уступите Карабаха, мы будем требовать Зангезур», Давид Бабаян отметил: «Сегодня давят, что не уступите Карабах, будем требовать Зангезур, завтра скажут Карабаха нету, Зангезур наш, а потом скажут — до свидания, уезжайте из Еревана. Вот сценарий. Они будут и далее требовать, а мы должны крепко стоять на своих ногах, выйти из стрессового состояния, восстановиться от тяжелейших потерь и продолжать защищать свою страну».

Беседа состоялась в представительстве Нагорно-Карабахской Республики в Армении, где прошла презентация справочника-исследования «Вопрос Арцаха и внешняя политика Республики Арцах», над которым в течение всего прошлого года велась работа в МИД Республики Арцах.

Представляя исследование, глава МИД Арцаха отметил, что этот справочник — своего рода энциклопедия, которая полезна будет представителям СМИ, политических, общественных, и научно-образовательных кругов Республики Армения

Справочник состоит из нескольких частей. Первая представляет историческую концепцию. Многие в нашем обществе не представляют, что такое Арцах, что такое Карабах и не делают различий между ними. «Поэтому мы постарались все это представить таким образом, чтобы люди, не будучи историками, имели возможность получить достоверную информацию», — сказал Бабаян.

Справочник содержит цветные иллюстрации и карты — исторический Арцах, информация о концепции Карабаха, о его месте и роли в истории Армении, нашей дипломатии. «Арцах сыграл большую и решающую роль в истории Армении, и ее дипломатии», — отметил Бабаян.

Он подчеркнул, что Арцах — единственная в мире страна, не имеющая границ. «Наши границы стали линией соприкосновения. «В работе кратко представлено то, что нам нужно знать — как бороться с азербайджанскими «аргументами» и проводить нашу политику, исходя из наших национальных интересов», — сказал министр.

Вторая часть работы посвящена гуманитарным аспектам — беженцы, военнопленные и т.д. Представлено применение силы азербайджанской стороной в разные периоды, с 1918 года до конца войны 2020 года, привлечение террористов и, конечно же, культурный геноцид.

Третья часть справочника относится к ключевой концепции внешней политики Республики Арцах: «Какова вообще наша внешнеполитическая философия, на какой основе происходит процесс международного признания, военно-политический потенциал, какие субъекты-страны признали Республику Арцах».

«Вопрос Арцаха и внешняя политика Республики Арцах»

В настоящее время идет работа над переводом справочника на русский язык, уже есть спрос. Планируется и перевод на английский язык..

Арцах не может быть в составе Азербайджана или как-то от него зависеть

Отвечая на вопросы журналистов, глава МИД Арцаха вновь подчеркнул: «Арцах не может и не будет в составе Азербайджана. Арцах не может быть в составе Азербайджана или как-то от него зависеть. Думаю, армянский народ и официальный Ереван это прекрасно осознают. Мы будем стоять до конца. И никогда не перейдем красные линии. Это статус. Все общество в этом вопросе едино».

Вопрос статуса министр охарактеризовал как очень сложный с учетом сложности самого азербайджано-карабахского конфликта. В контексте сложности этот конфликт сродни арабо-израильскому, считает Бабаян.

По его словам, достижение скорого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта вряд ли возможно. «Если мы говорим о всеобъемлющем решении, то Азербайджан тоже должен его подписать.

Мы это понимаем как мирный договор в формате Арцах-Азербайджан-Армения. Но однозначно, что Арцах не будет в составе Азербайджана. Если они не готовы к этому, вопрос остается на этапе де-факто. Мы должны быть реалистами и понимать, что всеобъемлющее и окончательное урегулирование — дело далекого будущего. Потому надо беречь и лелеять Арцах, сохранять его де-факто независимость», — отметил Бабаян.

Глава МИД Республики Арцах сравнил ситуацию с правами и свободами в Азербайджане с правами узников Освенцима, которым диктовали, когда и как спать, куда и как шагать. В Азербайджане будет и того хуже, и де-факто свободный и суверенный Арцах не может и помыслить о том, чтобы быть в составе Азербайджана.

Министр напомнил, что все четыре резолюции ООН по Карабаху признавали субъектность Арцаха. И арцахцы будут стоять на своем, невзирая на чьи бы то ни было мнения. Бабаян привел пример, как после жесткой реакции Арцаха на «ужасные заявления главы Евросовета Шарля Мишеля» спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар и другие стали выступать с разного рода корректировками и объяснениями.

«У ЕС своя геополитическая повестка. Все зависит от нас, от нашей политики. Шарль Мишель и другие должны получать от нас мессиджи. При всем уважении, слова их не закон для нас, потому что это экзистенциальная борьба. И если кому-то кажется, что выбора нет, сильно ошибается — в геополитике выбор всегда есть», — отметил Бабаян.

Давид Бабаян

«Совершенно не все равно, есть Арцах или нет, он в составе Азербайджана или нет. В справочнике есть специальная глава о геополитической значимости Карабаха. Потеря Карабаха, а в составе Азербайджана Карабаха не будет, приведет к непредсказуемым, основополагающим изменениям геополитического ландшафта.

После этого сложится совершенно иной глобальный баланс. Я не преувеличиваю. Есть даже маленькие точки, от которых может зависеть региональное и даже глобальное будущее.

Исчезновение с карты мира Карабаха приведет к тому, что одним из течений, которое станет доминантой в Закавказье, станет пантюркизм. Это может привести к другим развитиям — его проникновению в Центральную Азию, на Северный Кавказ, на Ближний Восток и т.д., вплоть до Китая. Это создаст в корне иную ситуацию.

И самое главное — геополитика имеет свои каноны. Мы вступили в период голой геополитики. Идеи, нормы и т.д., к несчастью, стали второстепенными. Но это не означает, что мы не должны знать наше прошлое и настоящее. Потому что наша самая большая проблема — это мы.

Многие у нас даже не знают, что такое Арцах и что такое Карабах, в чем наши слабые места, а в чем сильные. И кто в этом виноват, если не мы? … Незнание же приводит к ошибкам. А у нас нет права на ошибки», — подчеркнул глава МИД Республики Арцах.

Комментируя ситуацию вокруг села Парух в зоне ответственности российских миротворцев в Арцахе, куда ВС Азербайджана незаконно вторглись в марте с.г., Давид Бабаян отметил, что инцидент в Парухе был ударом не только по Арцаху, но и по российским миротворцам: «Этот инцидент был терактом, ударом и по нам, и по миротворческой миссии. Не имеет значения, когда и где был совершен терроризм, он не должен остаться безответным».

«Судьба Арцаха в опасности. Если мы потеряем Арцах, Армении не будет. У нас есть абсолютная возможность иметь нормальные отношения со всеми, потому что у нас диаспора. А в лице Азербайджана есть страна, где ненависть к армянам и терроризм возведены в ранг государственной политики.

И российские миротворцы, ставшие мишенью, в этом убедились», — сказал он. Отметив, что антиармянская политика Азербайджана вряд ли изменится, министр выразил убеждение, что миссия российских миротворцев в Арцахе будет продлена.