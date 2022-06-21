Для установления двусторонних отношений и расширения сотрудничества между Антикоррупционным комитетом Армении и партнерскими структурами Соединенных Штатов Америки, а также ознакомления с передовым опытом партнеров США в сферах предварительного следствия и оперативно-розыскной деятельности и. о. зампредседателя Антикоррупционного комитета Армении Мушег Бабаян с 12 по 17 июня 2022 года с официальным визитом находился в столице США Вашингтоне.

Как передает «Арменпресс», Антикоррупционный комитет Армении сообщает, что в рамках визита состоялись встречи с представителями Федерального бюро расследований США, Бюро по борьбе с наркотиками и сотрудничеству, правоохранительных органов Государственного департамента США, Всемирного координационного антикоррупционного офиса и других структур.

Были обсуждены вопросы, касающиеся методики рассмотрения дел о коррупционных преступлениях, в том числе об отмывании денег, незаконном обогащении. Были представлены основные вызовы расследования указанных правонарушений и примеры применения инструментария, используемого для их преодоления и инновационные подходы, применяемые в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В рамках визита исполняющий обязанности заместителя председателя Антикоррупционного комитета РА встретился и с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенных Штатах Америки Лилит Макунц.

Американские партнеры в ходе встреч подчеркнули, что создание Антикоррупционного комитета и сотрудничество с ним в рамках стратегического диалога Армения-США они считают успешным примером и стремятся расширить партнерские отношения с комитетом.

В ходе визита между Антикоррупционным комитетом РА и Федеральным бюро расследований США подписан Меморандум о сотрудничестве. Цель подписания меморандума — обеспечение непосредственного общения и обмена информацией между двумя структурами, осуществляющими аналогичные функции, сотрудничество в сфере борьбы с преступлениями коррупционного характера, организация программ обмена, учебных курсов и рабочих обсуждений.

С Федеральным бюро расследований США, Бюро по борьбе с наркотиками и с правоохранительными органами Государственного департамента США была достигнута договоренность, после окончательного формирования штата сотрудников комитета, организовать курсы переподготовки и обучающие визиты, которые будут направлены на развитие профессиональных знаний и способностей служащих Антикоррупционного комитета и на изучение лучшего международного опыта.