В Испании впервые издана документальная книга о Геноциде армян. Автор испаноязычной книги «Геноцид армян» (El Genocidio Armenio), адвокат Рикардо Руис де ла Серна, профессор современной всемирной истории Университета Сан-Пабло в Мадриде, в течение многих лет занимается изучением Геноцида 1915 года, совершенного младотурецким правительством Османской империи и борется за признание геноцида.

Автор книги в беседе с «Арменпресс», сказал, что написал ее ради справедливости, стремясь сделать факт Геноцида армян более узнаваемым в испанском обществе, рассказать соотечественникам о великом преступлении, совершенном на глазах всего мира, его безнаказанности, а также о героическом сопротивлении армян в дни геноцида и гуманизме спасших их других народов.

«Эта книга — всего лишь скромная попытка констатировать факты, проложить путь к лучшему пониманию испанской общественностью Геноцида армян», — сказал «Арменпресс» автор книги.

Рикардо Руис де ла Серна не имеет армянских корней. Он говорит, что его единственная связь с армянами заключается в том, что его отец очень любил армянскую музыку. Вот почему он с детства заинтересовался армянской культурой. Побывав в 2012 году в Музее-институте Геноцида армян, Рикардо Руис де ла Серна решил сосредоточиться на изучении Геноцида армян, и спустя 10 лет наконец опубликовал свою книгу на эту тему.

По словам автора, книга содержит краткую историю Геноцида армян, в частности, гамидовская резня 1894-1896 годов, резня в Адане в 1909 г., идейные и политические корни репрессий армян в Османской империи, подготовка геноцида (правовые основания, формирование военно-военизированных формирований и др.), различные этапы геноцида: массовые аресты, конфискация имущества, депортация, резня.

Рикардо Руис де ла Серна не забыл упомянуть и героическое сопротивление армян во многих населенных пунктах и бои самообороны 1915 года.

«Иногда людям кажется, что армяне молча смирились со своей судьбой, как ягнята, идущие на убой к мяснику, но это не так. Везде, где они только могли, они сражались и сопротивлялись. Самый известный пример — сопротивление Муса-Дага в июле 1915 года», — говорит автор.

В книге «Геноцид армян» испанский исследователь пишет об уничтожении и конфискации имущества, принадлежащего армянам (домов, церквей, предприятий), а также о несправедливых законах, которые сделали это возможным.

Рикардо Руис де ла Серна закончил изложение своей книги, приводя доказательства совершения Геноцида армян, в том числе и из испанских источников, работ испанских ученых и авторов, и в заключение поднял вопрос о безнаказанности геноцида.

«Армянский народ подвергся геноциду на глазах всего мира. Не будем забывать, что об этом сообщали журналисты из многих мест, из Константинополя, Алеппо и др. Позже это было опровергнуто и в основном осталось безнаказанным. Эта безнаказанность — одна из величайших несправедливостей 20-го века», — сказал Рикардо Руис де ла Серна.

По мнению автора, Геноцид армян преподнес очень ценные уроки относительно международных обязательств, необходимости памяти, справедливости, необходимости борьбы. В этом контексте внимания автора заслуживают все люди, которые пытались помочь, и в некоторых случаях смогли спасти армян.

«Они не должны быть забыты. Более того, они должны стать примером того, что правильно, что достойно, что вне культурных, национальных или религиозных различий», — подчеркнул собеседник «Арменпресс».

По словам автора, книга многими в Испании была принята. Автор надеется, что издание книги также поможет поднять уровень арменоведения в Испании и наладить сотрудничество с учеными и исследователями и из других стран.

«Я давно борюсь за признание Испанией Геноцида армян. Это книга для широкой публики, она дает общие знания по этому вопросу. Я хотел бы, чтобы мои соотечественники услышали и прочитали не только историю геноцида из каких-то испанских источников, но и рассказы об армянском героизме, о сопротивлении и человечности. И, конечно же, я хотел говорить не только о необходимости признания, но и о страданиях и достоинстве армян, столкнувшихся с этой ужасной судьбой », — отметил автор.

На вопрос, видит ли он перспективу признания Испанией Геноцида армян, исследователь ответил, что смотрит на это с оптимизмом.

«Я уверен и оптимистичен в отношении вопроса признания. Это может занять некоторое время, но армянам очень хорошо известна цена терпения, настойчивости и надежды. Я помню историю о том, как во время геноцида армяне разрывали книги на части, чтобы спасти их. Эти книги были сохранены для будущих поколений. И делалось это не от безысходности, а в силу веры и надежды на будущее. Эта уверенность в завтрашнем дне достойна уважения. Хотя я предпочел бы, чтобы моя книга не была разделена на части, если, конечно, это будет ради ее спасения», — полушутя, полувсерьез, но весьма оптимистично сказал автор книги.

По случаю издания первой в Испании документальной книги о Геноциде армян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Испании Сос Аветисян 13 июня принял автора книги Рикардо Руис де ла Серна, подчеркнув значение книги в повышении осведомленности о Геноциде армян в Испании.

Королевство Испания еще не признало Геноцид армян на парламентском или правительственном уровне, однако законодательные и исполнительные органы многих испанских городов, регионов и штатов приняли резолюции о признании Геноцида армян. К ним относятся Наварра, Валенсия, Малага, Сан-Себастьян, Каталония, Страна Басков и ряд других.

Арам Саркисян