Капитально ремонтируется участок автодороги межгосударственного значения М-2, Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница с Ираном.

Как передает «Арменпресс», Дорожный департамент опубликовал фотографии с места работ, ведущихся на этом участке.

Дорога протяженностью в 16,9 км проходит через Вайоц Дзорскую область.

Капитальный ремонт был начат в 2021 году, завершение работ запланировано в 2022 году.

Строительные работы осуществляет ООО «Вайкское ДСЭУ», технический контроль строительства ведет ООО «Халди Консалт».В ходе строительства проводятся работы по возведению искусственных сооружений и установке оград, укладывается верхний слой асфальтобетонного покрытия. В программе строительства и ремонт мостов на этом участке дорог и благоустройство дороги.