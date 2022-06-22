Президент Ваагн Хачатурян встретился сегодня с председателем Центрального банка Республики Армения Мартином Галстяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся финансового рынка Армении.

Председатель Центрального банка Мартин Галстян представил президенту информацию о рисках колебаний курса армянского драма и иностранных валют и их контроле. Председатель ЦБ также коснулся антиконкурентных явлений на валютном рынке, и принимаемых ЦБ мер по исключению таких явлений и налагаемых санкций.

Президент Хачатурян подчеркнул важность проведения гибкой денежно-кредитной политики в текущих реалиях, а также высоко оценил стабилизирующую и балансирующую роль Центрального банка на финансовом рынке Армении.