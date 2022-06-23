Правительство Республики Армения утвердило проект предложения о подписании Соглашения о сотрудничестве в области развития грантов между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки.

Как передает «Арменпресс», руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян отметил, что целью соглашения о сотрудничестве в целях развития является содействие Армении в процессе реформ, направленных на укрепление демократии и экономической стабильности.

«Общий объем инвестиций USAID для достижения целей составляет 120 000 000 долларов США, которые будут выделены в рассрочку. USAID планирует распределить свой общий вклад следующим образом: 68 миллионов 565 000 долларов на продвижение демократии, 51 миллион 435 000 долларов на улучшение экономической безопасности», — сказал Араик Арутюнян.

Для продвижения демократии USAID окажет помощь правительству Армении в борьбе с коррупцией, в правосудии и реформе государственного управления. Действия, предусмотренные соглашением, будут направлены на защиту прав человека, укрепление институтов политической подотчетности, поддержание нравственности в избирательных и политических процессах, усиление способности оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в стране.

Для повышения экономической безопасности USAID будет поддерживать государственный сектор в создании эффективных систем, поддержке инклюзивных экономических стратегий и привлечении средств для эффективных инвестиций.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это очень сильное соглашение: в сферах демократии, борьбы с коррупцией, экономической безопасности, институционального развития ожидаются инвестиции в размере 120 миллионов долларов.