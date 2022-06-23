Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян принял чрезвычайного и полномочного посла Индии в Армении Кишан Дан Девал и второго секретаря Теджаса Санджая Пагара.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, на встрече присутствовали начальник Управления культурного наследия, народных ремесел МОНКС Астхик Марабян, заместитель начальника Управления градостроительства мэрии Гюмри, архитектор Вардан Шаурян и другие ответственные лица.

На встрече обсуждалась идея строительства в Гюмри Армяно-индийского культурного центра, в частности отдельного выставочного зала-музея, где армянский художник Саргис Хачатурян выставит копии фресок индийских храмов и барельефов пещер Аджанты. Сейчас они хранятся в Национальной галерее Армении.

В рамках визита в Национальную галерею Армении в октябре прошлого года министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ознакомился с работами Саргиса Хачатуряна (50 картин) и, впечатленный ими, предложил при содействии правительства Индии построить в Армении отдельный выставочный зал.

Приветствуя гостей, Альфред Кочарян поблагодарил за такую инициативу и за укрепление сотрудничества между двумя дружественными странами.

Заместитель начальника отдела городского развития муниципалитета Гюмри предложил несколько вариантов, связанных со строительной площадкой выставочного зала. Район площади Шарля Азнавура в Гюмри был выбран согласно предварительному решению. Архитектор сказал, что для реализации программы, с точки зрения градостроительства предложен лучший район. «Это очень перспективное место. Гюмри имеет богатые культурные традиции. Эти традиции восстанавливаются. Мы очень рады, что и Гюмри сыграет значительную роль в популяризации международной культуры».

По словам специалиста, выставочный зал будет представлять большой интерес не только для туристов, но и для местных жителей, он подчеркнул, что армяне, особенно гюмрийцы, очень интересуется культурой древних народов и древней историей.

Строительство выставочного зала начнется через 6 месяцев.

Напомним, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Индией. Посол Кишан Дан Девал поблагодарил заместителя министра Альфреда Кочаряна и за участие и содействие мероприятиям Международного дня йоги.

По словам Альфреда Кочаряна, подобные мероприятия придают ценность межкультурному диалогу Армения-Индия, его непрерывному течению и многовековой дружбе и сотрудничеству между армянским и индийским народами.